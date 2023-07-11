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Руc Тат
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Происшествия 11 июля 2023 20:12

В Пестречинском районе РТ прохожие обнаружили пустые палатки и бампер от машины

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Сегодня в 18.42 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Пестречинском районе РТ прохожие обнаружили пустые палатки и оторванный задний бампер от автомобиля, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как удалось выяснить, пустые палатки, высохшую еду и оторванный задний бампер с госномером машины обнаружили на берегу реки Меша вблизи поселка Карповка. Заявитель предполагает, что автомобиль съехал с обрыва реки.

В настоящее время выясняются подробности.

#МЧС
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