В Пестречинском районе дорожные работы по проекту «Наш двор» выполнены на 70%

Предоставлено пресс-службой Пестречинского района РТ

В двух крупных сельских поселениях Пестречинского района Татарстана — Пановском и Шигалеевском — завершаются работы по республиканской программе «Наш двор». В общей сложности дорожные работы в благоустраиваемых дворах выполнены более чем на 70%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пановского сельского поселения Олег Козырев уточнил, что в Пановке ремонтируются девять дворов. «Во дворах по улице Первомайская, 12 дорожные работы закончены, по улице Тукая, 5, 6 и Тукая, 2,3 тоже завершены. Осталось асфальтирование дворов Центральной, 17, Центральной, 21 и Центральной, 25. Сегодня — завтра укладка асфальта будет окончательно произведена», — рассказал Козырев.

Малые архитектурные формы установлены во всех дворах, кроме Центральной, 4,5. Также там на днях ожидается поставка малых архитектурных форм. «Детские площадки еще пока не готовы. Полностью оборудовано новое освещение, подключено не во всех дворах», — рассказал глава поселения.

В Шигалеевском поселении дорожные работы тоже близятся к завершению. «Во дворе по улице Молодежная работы завершены, на улице Механизаторов также оборудованы тротуары и положен асфальт. На данный момент там ставят площадки для выбивания ковров, осталось оборудовать игровую площадку. Во дворе по ул. Заводская тротуары сделаны, место под игровую площадку также определено. На этой неделе дорожники завершат укладку асфальта», — поделился глава поселения Венер Салимов.

После Пановки и Шигалеева строители придут во дворы Кулаевского сельского поселения. Все работы планируется завершить к концу осеннего сезона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году в селах Старое Шигалеево, Пановка и Кулаево будет отремонтировано 19 дворов. Ровно такое же количество территорий было благоустроено в селах Пестрецы и Ленино-Кокушкино в 2020 году.