В Пестречинском районе дети мобилизованных смогут бесплатно посещать кинотеатр и кружки

В Пестречинском районе Татарстана семьям и членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, установлены новые меры поддержки. Постановление №772 от 27 октября 2022 года уже вышло, уточнили «Татар-информу» в администрации муниципалитета.

В частности, дети мобилизованных освобождены от платы за детский садик, также им положена льготная очередь в дошкольные образовательные учреждения. Ученики классов с 5-го по 11-й смогут получать полноценное бесплатное питание.

Помимо этого, предусмотрено бесплатное посещение культурных учреждений. Льгота распространяется на посещение ребенком муниципальных учреждений культуры (районный и сельские дома культуры, молодежные и подростковые клубы, кинотеатр «Кинокадр») в сопровождении одного взрослого.

Льгота бесплатного посещения спортивных объектов касается индивидуального посещения муниципальных спортивных объектов без тренера. На сегодня тренироваться на безвозмездной основе дети могут в спортивном зале «Меша», плавательном бассейне «Сула», ледовом дворце и спортивной школе.

Для получения карточки «Карта возможностей» родителям необходимо с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и справки из военкомата обратиться в отдел образования в Пестрецах (ул. Советская, д. 4), где для ребенка будет выдана карта с индивидуальным номером.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.