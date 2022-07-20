В Пестречинском районе все жители двух сел приняли участие в самообложении

В Пимерском сельском поселении Пестречинского района Татарстана в программе самообложения приняли участие 100% местных жителей. Работы в двух деревнях, Юнусове и Пимери, практически завершены. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

В деревне Юнусово 45 жителей собирали по 500 рублей, при участии республики сумма составила 112,5 тыс. рублей. На эти средства на улице Комсомольская, которая ведет к роднику, защебенили дорогу длиной более 220 метров.

В деревне Пимери ведется благоустройство более 370 метров дороги на улице Пионерская. Здесь 195 человек собирали также по 500 рублей — получилось 97,5 тыс. При софинансировании республиканского бюджета сумма выросла до 487,5 тыс. рублей.

«Кроме того, за счет средств самообложения установят светильники уличного освещения», — уточнила пресс-секретарь районной администрации Ляйсан Мифтахова.

В еще одном поселении района, Белкинском, также наблюдается высокое участие жителей в программе — 88%. Они собрали 76 тыс. рублей. С учетом субсидии от республики получилось около 400 тысяч рублей. Эти средства также направлены на обустройство дорог.

По словам собеседницы агентства, в небольших селах очень четко работает программа по самообложению. Жители охотно принимают в ней участие и видят результат, а в последующем бережно относятся к произведенным работам.

В Татарстане самообложение граждан практикуется с 2013 года. Предусмотрено выделение из бюджета республики дополнительных средств бюджетам муниципальных образований, в которых введено самообложение граждан. К каждому собранному жителями поселений рублю республика добавляет еще четыре.