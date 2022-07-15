В Пестречинском районе РТ по программе самообложения защебенят дороги

В Белкинском сельском поселении Пестречинского района щебенят дороги по программе самообложения. В сельское поселение входят два населенных пункта — село Белкино и деревня Чертово, в которых проживают 242 человека. В самообложении участвуют более 180 жителей.

«В этом году в Белкинском сельском поселении наблюдается высокое участие жителей в программе — 88%. Они собрали 76 тысяч рублей. С учетом субсидии от республики получилось около 400 тысяч рублей, - сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова. - Дачники также принимают активное участие в самообложении. Основная часть денег уйдет на ремонт дорог, эта проблема одинакова для всех сел. На днях там заканчивают щебенение двух улиц. Это 234 метра по ул. Слободской в Белкино и 60 метров по ул. Хлебная в деревне Чертово. На улицах работают три единицы техники».

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

По словам собеседницы агентства, в Белкинском поселении на всех улицах в поселении положен бут, а в будущем 500 метров щебенения появятся на улицах Овражная и Ключевая. Помимо этого, на следующий год жители поселения планируют возвести новый памятник погибшим землякам в Великой Отечественной войне.

«В подобных малочисленных сельских поселениях очень четко работает программа по самообложению. Жители охотно принимают в ней участие и видят результат. Так, если раньше в Белкинском сельском поселении на дорогах вообще не было никакого покрытия, то теперь все улицы защебенили, кроме оставшихся двух. Люди могут спокойно пройти пешком, проехать на автомобилях», — отметила Мифтахова.

Также в населенных пунктах района ведутся работы по программе самообложения: дороги отсыпают щебнем в Екатерининском, Кощаковском, Ленинско-Кокушкинском, Надеждинском, Пимерском, Кряш-Сердинском, Тат-Ходяшевском и Янцеварском сельских поселениях.