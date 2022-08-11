В пестречинской деревне Салкын Чишма восстановят и облагородят родник

Родник в деревне Салкын Чишма в Ленино-Кокушкинском поселении Пестречинского района РТ планируется восстановить и облагородить. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Сейчас место, где течет вода, запущено. Торчит только труба, из которой течет вода. Объект требует обновления», — рассказала о состоянии родника пресс-секретарь района Ляйсан Мифтахова.

Инициатором выступила депутат поселения Екатерина Андронова. В планах — очистка объекта, строительство небольшого пространства для отдыха семей с детьми на прилегающей к роднику территории, чтобы в дальнейшем ее можно было полноценно использовать для проведения мероприятий.

Работы по очистке родника начнутся в этом году, а на следующий, 2023 год, продолжится благоустройство самой площадки. «Район обещал поддержать этот проект и помочь с предоставлением техники», — уточнила собеседница агентства.

Место родника осмотрел глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. Он поручил детально проработать план и не нанести экологический ущерб объекту.

Сегодня в Пестречинском районе насчитывается около 200 природных родников, половина из которых активно используются. В 20 деревнях воду берут из родников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Кряш-Серда Пестречинского района восстановят мост.