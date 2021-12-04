В пестречинской деревне на средства самообложения благоустроили детскую площадку

В деревне Карповка Пестречинского района Татарстана на средства самообложения благоустроили детскую площадку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщали в пресс-службе муниципалитета.

Благоустройство площадки началось еще в прошлом году. Здесь поставили лавочки и урны, а также установили сооружения для детей младшего возраста — качели и песочницу.

В этом году площадку оснастили так, чтобы на ней могли проводить время и дети постарше. Дополнительно появилась горка, теннисный стол, спорткомплекс, совмещенная волейбольная и баскетбольная зона.





С результатом ознакомился глава района Ильхам Кашапов. Во время выезда в сельское поселение он осмотрел площадку и отметил, что в деревне появилось хорошее место отдыха.

«Работы проведены на средства, собранные по республиканской программе самообложения. Два года с каждого жителя старше 18 лет собирали по 500 рублей. В итоге на обустройство площадки было направлено более 500 тыс. рублей», — рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в двух поселениях Пестречинского района по программе самообложения защебенили дороги.