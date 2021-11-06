В двух поселениях Пестречинского района по программе самообложения защебенили дороги

В Пестречинском районе проводятся работы по республиканской программе самообложения. На сегодняшний день все работы выполнены в Пановском и Белкинском сельских поселениях. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе района.

По программе самообложения в селе Пановка защебенили 400 метров дороги. Дорожники отремонтировали три участка — от улицы Центральная, 21 до врачебной амбулатории (226 метров), от Тукая, 2 до врачебной амбулатории (100 метров), от Тукая, 5 до ТКО (60 метров). Все работы выполнены, кроме финальной. По словам главы поселения Олега Козырева, материал привезли, положили, разравняли, осталось пройтись катком.

Всего вместе с республиканской поддержкой на благоустройство было собрано 875 тыс. рублей. Кроме щебенения дорог, положили асфальт на территории мечети и остановочного павильона.

«В Белкинском сельском поселении — в селе Белкино и деревне Чертово — с жителей собирали по 500 рублей. В Белкино по улице Слободской было уложено 320 метров щебня, в деревне Чертово по улице Хлебная — 90 метров бута», — уточнил источник.

Программа по самообложению граждан реализуется в Татарстане с 2013 года. К каждому собранному жителями поселений рублю республика добавляет четыре. Всего с 2014 по 2020 год из бюджета Татарстана на софинансирование было выделено 5 260,5 млн рублей. Среди мероприятий, проводимых за счет средств самообложения, 52,4% составляют дорожные работы, в том числе содержание мостов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в двух селах Мензелинского района Татарстана благоустроили дороги на средства самообложения.