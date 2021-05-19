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Ру Тат
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19 мая 2021  09:10
Эльза Кузнецова

В Пестречинский район Татарстана поступило более 2 тыс. доз вакцин от Covid-19

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В Пестречинский район Татарстана поступило 2210 доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов. 

«Это вакцины „ГамКовидВак“ („Спутник V“) и „ЭпиВакКорона“», — уточнил глава муниципалитета.

На сегодняшний день в районе работает восемь пунктов вакцинации, семь из них — мобильные.

«Уважаемые пестречинцы! Я еще раз к вам обращаюсь. Приходите на пункты вакцинации и защищайте себя от этой болезни. Очень серьезный урон она наносит. Я просил бы серьезно к этому вопросу отнестись», — обратился к жителям района руководитель.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в районе заболели 315 человек. В общей сложности в Татарстане зарегистрировано 21 074 случая Covid-19. За последние сутки два случая болезни зафиксированы именно в Пестречинском районе, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

пестречинский район коронавирус
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