Еще 31 человек в Татарстане заболел коронавирусом

В Татарстане зарегистрирован 31 новый случай COVID-19, из них 1 — завозной, 30 — контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



«14 человек госпитализированы, 17 получают лечение на дому», - говорится в сообщении.



В Казани заболели 15 человек, в Набережных Челнах — 7, в Лениногорском районе — 3, в Пестречинском районе — 2. В Актанышском, Высокогорском, Лаишевском, Спасском районах— по 1 случаю заболевания.

На 18 мая в Татарстане зарегистрировано 21 074 случая Covid-19. Выздоровело за весь период 18 014 человек, в том числе 33 за минувшие сутки.