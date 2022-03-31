В Пестречинском районе РТ началась подготовка к реализации программы «Наш двор»

В Пестречинком районе Татарстана началась подготовка к реализации президентской программы «Наш двор», а также проверка территорий, благоустроенных в 2020 и 2021 годах. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Пестречинского района РТ.

На этой неделе прошло совещание по тем работам, которые осталось подкорректировать после благоустройства дворов в 2020 и 2021 годах. В обсуждении приняли участие отдел строительства и управляющие компании.

«Специалисты „прошлись“ по каждому двору и уточнили, что где-то нужно добавить озеленение, где-то грунт завезти, в некоторых не хватает малых архитектурных форм», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Параллельно начались работы по подготовке дворов, которые предстоит благоустроить в этом году. Главой района Ильхамом Кашаповым дано поручение пересмотреть и уточнить смету по замене инженерных сетей многоквартирных домов, ремонт которых будет произведен за счет местного бюджета.

В общей сложности в муниципалитете в этом году будет благоустроено 19 дворов. Ровно такое же количество дворов было благоустроено в двух предыдущих годах. За пять лет в Пестречинском районе планируется отремонтировать 95 дворов.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6 923. А в 2022 году будет благоустроено 1 200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».