В Пестрецах заложили камень на месте будущего строительства Соборной церкви

Сегодня в Пестрецах прошел чин освящения креста и закладка камня на месте будущего строительства Соборной церкви. В мероприятии принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов, местные жители.

«Помолимся Всевышнему — этот дом для всевышнего творца построить своими скромными силами в надежде на то, что Господь даст нам свое благословение и мир на нашу землю. Надо молиться об этом усердно — и в храмах, и во всех молитвенных домах, и у себя дома, и в сердце своем. С наступающим праздником Казанской иконы Божией Матери и Днем народного единства», — сказал митрополит.

Соборная церковь будет располагаться на центральной улице — при въезде в райцентр. При въезде церковь будет находиться справа, а чуть далее — на этой же первой линии — соборная мечеть. Проект объекта уже есть и утвержден.

Планируется, что соборный храм будет иметь два престола и две раздельные молельные комнаты с алтарями. Это необходимо для одновременного богослужения на церковнославянском и кряшенском языках. Также проектом предусмотрен баптистерий для совершения крещения взрослых людей с полным погружением.

Глава района Ильхам Кашапов, обращаясь к присутствующим, отметил, что для всех православных пестречинцев — это давняя и заветная мечта, которая сегодня стала реальностью.

«Храм в честь Святителя Николая Чудотворца и Пресвятой Троицы будет возведён рядом с мечетью. Это символизирует то, что в нашей республике в мире и согласии живут представители разных национальностей и религий, которые ощущают себя единым народом. У каждого из нас своя дорога к вере, своя дорога к храму. Пусть она будет освещена светом добра, уважения и любви к ближнему!» — отметил Кашапов.