Митрополит Кирилл утвердил проект будущего соборного храма в Пестрецах

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл утвердил проект будущей соборной церкви в Пестрецах. Рабочая встреча состоялась в здании управления Казанской Епархии при участии секретаря митрополии иеромонаха Кирилла (Корытко) с благочинным Пестречинского церковного округа иереем Ярославом Петрущенковым и ктитором благочиния Линаром Григорьевым.

Участники встречи обсудили основные вопросы развития благочиния и необходимость строительства двухпрестольного храма в Пестрецах. Владыка, рассмотрев подготовленный проект, утвердил его и передал свое благословение священству, ктиторам, руководству и жителям Пестречинского района.

Планируется, что соборный храм будет иметь два престола и две раздельные молельные комнаты с алтарями, что необходимо для одновременного богослужения на церковнославянском и кряшенском языках. Также проектом предусмотрен баптистерий для совершения крещения взрослых людей с полным погружением.

Однако, как уточнили «Татар-информу» в администрации, строительству храма препятствуют высоковольтные линии электропередач, которые расположены на будущем месте застройки. «Самое главное сейчас — добиться переноса сетей, которые проходят на этом участке. Можно задаться вопросом, почему именно эта проблемная площадка была выбрана для строительства храма? Выбор не случаен: этот участок находится на центральной дороге при въезде в райцентр Пестрецы. При въезде церковь будет находиться справа, а чуть далее — на этой же первой линии — соборная мечеть», — уточнили в администрации.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил надежду, что высоковольтные линии электропередач, мешающие началу строительства, будут перенесены в ближайшее время. Он пожелал совершить чин освящения креста и закладку камня на месте будущего строительства уже этой осенью.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новая церковь в Пестрецах будет похожа на храм Сошествия Святого Духа в Казани.