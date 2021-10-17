В Пестрецах восстановят граффити с врачом, умершим от Covid-19

Фото: пресс-служба Пестречинского района

В селе Пестрецы на доме по улице Перчкова художники восстановят граффити с врачом, умершим от Covid-19. Портрет был закрашен из-за ремонтных работ на фасаде дома. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«В этом доме проходит капитальный ремонт. В список работ включен и ремонт фасада. Следовательно, портрет был закрашен, что вызвало беспокойство у местных жителей. Восстанавливать портрет будет тот художник, который изначально создавал это граффити. К работам приступят в самое ближайшее время», — отметил источник.

По словам подрядчика, фасад нуждался в обновлении: на нем были трещины, отслаивался слой штукатурки, шелушился верхний слой краски. Именно поэтому было решено отремонтировать стену. Во время работ поверхность была очищена, трещины зашпаклеваны и нанесен первый слой краски.

«Осталось нанести еще два слоя краски, затем необходимо подождать, когда высохнет третий слой, и портрет будет воссоздан в первоначальном виде. Нанесение портрета также будет зависеть от погодных условий. Если будет стоять сухая погода, то граффити появится в ближайшее время. Финансирование возьмет на себя Управляющая компания», — уточнили в пресс-службе.

Граффити было нанесено в ноябре 2020 года в благодарность врачам. Его автор — казанский художник Азат Шакиров, который также создал граффити «Спасибо врачам» на улице Кулахметова, 21 в Казани. Он также является автором еще одной масштабной работы — «Пчеловод», которая расположена на девятиэтажном доме по ул. Фучика, и граффити с изображением горы Чатыр-тау, которое появилось ко Дню флага России в городе Азнакаево 22 августа текущего года.

Граффити в Пестрецах представляет собой портрет фельдшера станции скорой помощи Салимовой Дании Фатиховны. Находясь в группе риска, она продолжала работать в условиях пандемии, выезжала на вызовы и перевозила тяжелобольных с Covid-19. К сожалению, сама подвергнувшись заражению, она погибла на своем ответственном посту от коронавируса.