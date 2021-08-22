Ко Дню флага России в Азнакаево появилось граффити с изображением горы Чатыр-тау

Сегодня в Азнакаево «Молодая гвардия» Татарстана организовала необычную акцию по рисованию граффити — теперь стену в самом людном месте города украшает изображение горы Чатыр-тау — самой высокой точки республики. Акция была приурочена ко Дню государственного флага России, рассказал ИА «Татар-информ» руководитель проектного офиса МГЕР Руслан Шигабуддинов.

«Традиционно в этот день наша общественная организация „Молодая гвардия“ организует по всей республике акции по раздаче лент с изображением российского триколора — мы не только дарим жителям и гостям Татарстана символические ленты, но и рассказываем историю российского флага. В этом году возникла масштабная идея: помимо традиционных мероприятий, мы провели формат экокемпинга на горе Чатыр-тау, где установили большой флаг размером 20 на 30 метров. Для жителей самого города нам тоже захотелось создать атмосферу праздника, поэтому родилась идея отобразить в нем символ Азнакаевского района и всей республики — гору Чатыр-тау», — поделился собеседник агентства.

Объект расположен в самом людном месте — в центре города, возле открытого бассейна. «Происходящее вызывало у азнакаевцев сильное любопытство. Подходило огромное количество людей, спрашивали о работе, что это будет. Пришлось даже оградить территорию, чтобы спокойно работать», — рассказал Руслан Шигабуддинов.

Художником выступил житель Казани Азат Шакиров. Он уточнил, что на создание граффити ушло десять баллончиков синего, красного и белого цвета. Размеры стены — два метра на семь метров. Сначала она была подготовлена и выкрашена в белый цвет, затем на ней возник рисунок.

«За основу рисунка мы взяли один из самых достойных объектов Татарстана. Также гора Чатыр-тау — это основной и узнаваемый образ Азнакаевского района. Граффити я создавал один. Процесс работы занял пять часов», — рассказал агентству Азат Шакиров.

Формат экокемпинга был проведен «Молодой гвардией» впервые, а акции с граффити уже проходили неоднократно, к примеру в Пестречинском районе и Казани. Так, граффити «Спасибо врачам», которые были созданы во время пандемии, принадлежат Азату Шакирову. Он является автором еще одной масштабной работы — «Пчеловод», которая расположена на девятиэтажном доме по ул. Фучика.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на самой высокой точке Татарстана — горе Чатыр-тау — развернут российский флаг.