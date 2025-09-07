В Пестрецах прошел турнир по мини-футболу на Кубок Героя России Ивана Додосова

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

На спортивной площадке Пестречинской первой школы состоялся районный турнир по мини-футболу среди юношеских команд 2013–2014 годов рождения. За Кубок Героя России Ивана Додосова боролись шесть команд из Ленино-Кокушкино, Шалей, Пестрецов, Куюков и жилого комплекса «Царево».

Соревнования приурочили к особой дате — дню рождения Ивана Додосова. Сегодня Герою России исполнилось 36 лет. Символично, что именно первая школа, которая носит его имя, стала площадкой для турнира.

На торжественном открытии присутствовали родные Героя. Глава района Раис Сулейманов поблагодарил их за стойкость и поддержку.

«Родные — это опора и надежда для любого воина. Очень важно, чтобы тебя любили и ждали. Его ратный труд, мужество и самоотверженное служение Отечеству — пример для всех нас», — сказал он, вручая поздравительную открытку и подарок маме Героя, Татьяне Додосовой.

Сегодня Иван Додосов находится на передовой. Его семья смогла связаться с ним только глубокой ночью.

«С полуночи пытались дозвониться, и удалось поздравить сына в час ночи», — рассказала мама Героя.

Татьяна Николаевна призналась, что для семьи этот праздник наполнен особым чувством:

«Мы не думали и не мечтали, что станем родителями Героя России. Героями не рождаются — героями становятся. Этот день рождения немного грустный, потому что сын далеко. Но радостно, что удалось пообщаться и поздравить его».

Мама поделилась с ребятами воспоминаниями о школьных годах сына. Иван увлекался спортом, много катался на велосипеде, играл в хоккей. Но главным увлечением для него всегда был футбол.

Идея проведения футбольных соревнований родилась после разговора директора спортивной школы Алексея Чукурова с Иваном Додосовым. Герой России вспоминал, как сам выходил на поле в составе школьной мини-футбольной команды.

«Мы решили, что лучшая память о его школьных годах и увлечении спортом — это турнир среди детей», — отметил Чукуров.

Соревнования прошли уже во второй раз. Организаторы уверены, что Кубок Героя России Ивана Додосова станет ежегодной традицией, которая объединяет детей и взрослых, воспитывает любовь к спорту и укрепляет уважение к подвигу земляка.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

