В Пестрецах определено место под строительство нового храма

В селе Пестрецы определена площадка под строительство новой церкви. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«С благочинным Пестречинского благочиннического округа Ярославым Петрущенковым на ежемесячном совещании с главой района обсудили строительство соборной церкви в Пестрецах. Место определено на центральной улице — между ледовым дворцом и многоквартирными домами на улице Казанская», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

По словам собеседница агентства, в этом году начнется проектирование культового сооружения.

Сейчас в Пестрецах действует храм Николая Чудотворца, где проходят все богослужения.

«В Пестречинском районе одинаково относятся как к пожеланиям как мусульманской, так и православной общин, в число которых входят определение земли под новые объекты, их строительство, проведение субботников в церквях, уборка на кладбищах. Раз в месяц с представителями разных конфессий глава района Ильхам Кашапов проводит совещания. Все вопросы заносятся в протокол», — рассказали в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к окончанию Уразы в строящейся мечети Пестрецов планируется благоустроить молельную комнату.