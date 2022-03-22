К окончанию Уразы в строящейся мечети Пестрецов планируется открыть молельную комнату

К окончанию Уразы, 2 мая, в строящейся соборной мечети Пестрецов планируется открыть молельную комнату и провести праздничную торжественную молитву. Об этом «Татар-информу» сообщили в муниципалитете.

Мечеть активно возводится с 2019 года на благотворительные средства и пожертвования. Большая часть работы уже проделана.

По словам имам-мухтасиба района Аббяса Кадырова, в этом году предстоит возвести минарет, необходимый для этого кирпич уже завезен. Внутренние помещения нуждаются в отделке. В главном молельном помещении надо отделать потолок и стены, только на это требуется примерно 1 млн рублей. На намазлык понадобится 2 млн рублей. Кроме того, велики расходы на оформление различных разрешительных документов (это, например, разрешение на пуск газа).

«И народ, действительно, искренне, от чистого сердца помогает. Помогают даже из соседних районов, всегда внимателен к нашим просьбам глава района Ильхам Кашапов», — отметил Аббяс Кадыров.

«Очень надеемся, что к окончанию Уразы, то есть к 2 мая, молельная часть мечети будет готова. И здесь можно будет провести торжественную молитву, — пояснил Аббяс хазрат. — А другую часть мечети, где будет располагаться центр воспитания, уже сделают чуть позже».

Двухэтажное здание будет вмещать до 400 верующих. Общая площадь здания составит 1344,8 кв. метра. По проекту предполагается и цокольный этаж, где будут расположены отдельные молельные комнаты для мужчин и женщин, общая их вместимость составит около 300–400 человек.

В мечети также предусмотрены отдельные комнаты для омовения, учебные классы, многофункциональный зал. Поэтому, помимо богослужений и намазов, в мечети будет проводиться обучение, никахи, имянаречения и другие обряды.