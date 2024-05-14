В Пестрецах почтили память актеров Айдара Хафизова и Раушании Юкачевой

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Звездный десант театра Камала почтил память своих коллег, представителей театральной династии Айдара Хафизова и Раушании Юкачёвой в их родном селе Конь Пестречинского района. Во время церемонии конскому сельскому дому культуры официально присвоили имя Айдара Хафизова.

По совпадению, и Хафизов, и Юкачева являются учениками легендарного Марселя Салимжанова и народными артистами РТ. Актёра и педагога не стало в 2020 году, а племянница пережила его на два года.

На церемонии открытия мемориального камня Раушании Юкачёвой воспоминаниями о совместном детстве поделился народный артист РТ Асхат Хисматов. О детской поре, о невероятном мужестве и трудолюбии Рушании рассказал её двоюродный брат — заслуженный артист РТ Фердинанд Хафизов. Дочь Светлана поблагодарила автора памятника Дмитрия Кузнецова, администрацию театра и коллег матери за поддержку и любовь.

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Раушания Хафизова родилась в селе Конь 18 февраля 1959 года. В 18 лет перенесла операцию на сердце, после чего решила реализовать свою детскую мечту, приехала к дяде в Казань и поступила в Казанское театральное училище на курс Марселя Салимжанова. Помогла ей в подготовке к поступлению ученица знаменитого режиссера и педагога, супруга Айдара Хафизова Фарида. В 1983 году молодая актриса и ее колоритный супруг Николай Юкачёв вошли в состав труппы театра Камала. С 1989 года параллельно вела активную административную деятельность, трудилась на руководящих постах в театре и Доме актера. Ушла из жизни 17 июля 2022 года в возрасте 63 лет.

Общественность, администрация Пестрецов и жители деревни Конь переместились к зданию сельского Дома культуры, где состоялась церемония присуждения имени Айдара Хафизова.

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Глава Пестречинского муниципального района Раис Сулейманов выразил глубокое уважение знаменитым односельчанам и отметил, что в районе и в республике проводится большое количество мероприятий, посвященных артисту.

«Теперь ваш Дом культуры имеет имя. И имя очень большое. Я любил Айдара абый», — сказал главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев.

Он отметил, что таких интеллектуальных и красивых артистов, как Айдар Хафизов, мало. «Он даже компьютер в шахматы обыгрывал!» — отметил главреж.

На сцене сельского Дома культуры прошел вечер памяти артиста, которому 20 мая исполнился бы 81 год. Он родился в селе Конь в многодетной семье муллы восьмым, младшим, ребёнком. Окончил в 1970 году курс Марселя Салимжанова в Казанском театральном училище, работал режиссером в ДК имени Ленина, администратором Кукольного театра, мастером художественного слова в Казанской филармонии, артистом передвижного театра (ныне театр Тинчурина). В труппе камаловского закрепился в 1978 году.

За 40 с лишним лет им было создано более 80 образов в спектаклях классического и современного репертуара. Самая известная его роль — Газраиль в спектакле «Старик из деревни Альдермыш», а нашумевшая режиссерская работа — сценическое действо «Мухаммадияр», где он сыграл и основного персонажа. Он также успешно работал в области театральной педагогики, его ученики работают в сфере культуры не только артистами, но и на руководящих постах.

Ведущим был любимец публики и популярный блогер Фанис Зиганшин.

Открыл программу народный артист РТ Ильдус Ахметзянов — мастер художественного слова. Зрителям представили живой отрывок из спектакля «Вот так случилось» («Шулай булды шул») Туфана Миннуллина, а также видеофрагменты постановок «Суббота, воскресенье, понедельник» («Гаугалы гаилэ») Эдуардо де Филиппо, «Гульджамал» Наки Исанбета, «Кукольная свадьба» («Курчак туе») Мансура Гилязова и Ризвана Хамида, в которых Айдар Хафизов сыграл запоминающиеся роли.

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Надо отметить, что в ДК имени Айдара Хафизова стараниями директора Рушании Зиганшиной появился музей знаменитого соотечественника. Большую часть артефактов — личных вещей, театральных костюмов, наград, ценных именных подарков, документов и фотографий — передала вдова артиста Фарида Хафизова, заслуженный работник РТ, работающая помощником режиссера в театре Камала.

Наиболее ценным артефактом являются письма композитора Сары Садыковой, в оркестре которой артист начинал свою творческую карьеру в качестве концертмейстера, а также знаменитый баян артиста.

Как уже сообщалось, перед зданием Конского СДК планируется установить бюст Айдара Хафизова.