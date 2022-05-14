В Пестречинском районе РТ установят бюст народного артиста Татарстана Айдара Хафизова

В Пестречинском районе Татарстана будет установлен бюст народного артиста РТ Айдара Хафизова, который ушел из жизни в конце 2020 года. Планируется, что бюст появится в селе Конь, уроженцем которого был Хафизов. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

Определено и место установки бюста на территории Конского сельского дома культуры, который назван в честь знаменитого уроженца этой земли. Сейчас здесь располагается памятник неизвестному солдату.

«После завершения капитального ремонта в Конском сельском доме культуры планируют перенести памятник неизвестному солдату. Он также останется на территории дома культуры, только установят его ближе к памятнику павшим воинам в Великой Отечественной войне. Сейчас оба памятника стоят с разных сторон дома культуры», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Глава района Ильхам Кашапов осмотрел территорию будущего места установки бюста и оценил примерный объем работ. В ближайшее время будет составлена смета работ и материалов.

Памятник неизвестному солдату переместят к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Айдар Хафизов родился 20 мая 1943 года в селе Конь Пестречинского района республики. В 1970 году окончил Казанское театральное училище. Начинал актерскую карьеру в театре Камала, позже работал в разных местах: в 1971–1974 годах был режиссером во Дворце культуры имени Ленина, в 1974–1975 годах — администратором Кукольного театра, в 1975–1976 годах — мастером художественного слова в Казанской филармонии, в 1976–1978 годах — артистом передвижного театра (ныне театр Карима Тинчурина). С 1978 года играл на сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.