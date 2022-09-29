В Пестрецах откроется «Школа здоровья» для пожилых людей

В преддверии Декады пожилых людей в селе Пестрецы откроется «Школа здоровья», где занятия проведут ведущие врачи района. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

Медики научат пенсионеров следить за своим здоровьем, дадут практические навыки по профилактике заболеваний и улучшению здоровья. Проект начнет свою работу 30 сентября в 14.00 часов в Пестречинской центральной районной больнице. За подробной информацией можно обратиться в комплексный центр социального обслуживания «Забота».

«Декада в районе стартует 1 октября. Начнется она с большого праздничного концерта в Доме культуры в 11.00. 4 октября в 11.00 в кинотеатре „Кинокадр“ состоится показ фильма „Исэнмесез“. 7 октября запланирована сельхозярмарка, для пожилых в этот день будет работать бесплатное такси. Ряд парикмахерских примут пенсионеров на безвозмездной основе или со скидками 50% и 70%, также парикмахеры сами смогут выехать на дом», — поделился источник.

Помимо этого, в рамках декады запланированы спартакиады, фестивали и другие интересные события. При наличии справки от терапевта можно будет бесплатно посещать бассейн. 30 сентября и 1 октября пройдет вручение подарков участникам Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день в Пестречинском районе РТ проживают 10 296 пенсионеров, в том числе семь участников Великой Отечественной, 146 долгожителей старше 90 лет, а четыре человека уже перешагнули столетний рубеж.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах в Декаду старшего поколения пройдет более полусотни крупных мероприятий.