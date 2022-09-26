В Челнах в Декаду старшего поколения пройдет более полусотни крупных мероприятий

В Набережных Челнах стартует Декада старшего поколения. С 1 по 10 октября в городе проведут более 50 крупных мероприятий. События, посвященные этой дате, на аппаратном совещании анонсировал замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

29 октября граждане старшего поколения Автозаводского района приглашаются на праздничный концерт «Город жизни», он начнется в 15.00.

1 октября в Госпитале для ветеранов войн пройдет поздравление пожилых людей, находящихся на лечении в стационарных отделениях госпиталя, с вручением подарков и концертной программой.

4 октября во Дворце культуры «Энергетик» также намечено городское мероприятие, посвященное Международному Дню пожилых людей. На следующий день также в ДК «Энергетик», в 14.00 для граждан старшего поколения Комсомольского района города будет организован праздничный концерт.

Для пожилых жителей Центрального района состоится праздник «Ты помнишь, как все это было...», а также торжественное открытие Университета третьего возраста. Мероприятия запланированы на 6 октября в концертном зале Сары Садыковой, начало — в 15.00. Праздничное мероприятие пройдет и в Пансионате для ветеранов труда 6 октября в полдень.

«Забота о старшем поколении не ограничивается рамками декады. В городе на каждого участника войны оформлен социальный паспорт, за ними закреплены руководители предприятий, организаций района, тимуровские отряды», — отметил Халимов.

В Набережных Челнах проживает 150 010 пенсионеров, в том числе по возрасту — более 129 тыс., по инвалидности — более 6 тыс. Перешагнувших столетний рубеж — 14 граждан. По состоянию на 18 сентября, самая старшая жительница — Василиса Шахматова, ей 104 года. В городе проживает 872 ветерана Великой Отечественной войны.

«Мы найдем все возможные инструменты, подходы для того, чтобы еще раз сказать большое человеческое спасибо людям старшего поколения, за то, что они сделали для города, для республики, для страны», — сказал мэр Челнов Наиль Мадеев.