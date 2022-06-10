«В первый же день нашли рак у мамы троих детей»: как в РТ идет проект «Меланома – СТОП»

Многодетные родители Татарстана могут бесплатно провериться на рак кожи. Такая возможность у них появилась благодаря благотворительному проекту «Меланома – СТОП», инициаторами которого стали депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова и заслуженный врач РТ, профессор КГМУ Светлана Жабоева.

В первый день акции у многодетной мамы обнаружили рак кожи

Татарстане стартовала благотворительная акция «Меланома – СТОП». Многодетные родители республики могут бесплатно проверить свои родинки и родимые пятна на возможную онкологию.

В Международный день семьи, 15 мая, в столице республики и Набережных Челнах начали обследовать мам, пап и их детей, проводить картирование родинок и создавать паспорт кожи. В Казани диагностику прошли уже 20 человек, еще 12 записаны на ближайшее время.

«Как это ни печально, но уже в первый день осмотра мы обнаружили онкологию кожи – базальноклеточный рак. И это у мамочки, у которой растет трое маленьких детей. Поэтому мы еще больше понимаем важность и значимость этого проекта и будем продолжать такую диагностику», – отметила профессор КГМУ, заслуженный врач РТ, руководитель «Клиники СЛ» Светлана Жабоева.

Женщине провели современную цифровую дерматоскопию FotoFinder, с помощью которой обнаружили злокачественное новообразование, невидимое невооруженным взглядом. Ее направили в Республиканский клинический онкологический диспансер, где проведут гистологическое исследование для определения стадии заболевания и проведут необходимое лечение.

«Наши пациенты в случае необходимости незамедлительно попадают на дальнейшее медицинское исследование и продолжают лечение», – подчеркнула врач.

В день визита «Татар-информа» в клинику осмотра ожидала мама четверых детей Регина Андриянова. Она узнала об акции из социальных сетей и от знакомых.

Регина Андриянова узнала об акции из социальных сетей и от знакомых Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я давно хотела провериться. Если честно, я даже не задумывалась, где проверяться, куда бежать. Когда я об этой акции узнала, сразу подумала: “О, мне надо”. Есть одно образование на ноге, хотела его проверить, воспользовалась этим предложением и пришла», – рассказала Регина.

Многодетная мама подтвердила, что у таких родителей, как она, свободного времени нет, все мысли о детях, о себе даже вспомнить некогда.

Опасения Регины, к счастью, не подтвердились. После осмотра она вышла улыбаясь. Женщина с радостью узнала, что рака кожи у нее нет.

«Теперь я спокойна», – воодушевленно сказала Регина.

Многодетным родителям не до своего здоровья

Идея благотворительного проекта зародилась у депутата Государственной Думы России Татьяны Ларионовой и главного врача частной клиники Светланы Жабоевой.

Татьяна Ларионова: «Я думаю, что это только начало. И начало, как показала жизнь, достаточно успешное и правильное» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Светлана Леоновна в свое время рассказала, что она приобрела уникальное современнейшее оборудование для того, чтобы сканировать кожу, чтобы профилактировать возможные злокачественные заболевания», – отметила Татьяна Ларионова.

Руководитель клиники рассказала, что готова на благотворительной основе помогать людям.

«В ходе своей предвыборной работы я встречалась с жителями республики, и многодетные семьи – это была одна из тех категорий, которой я уделила особое внимание. Каждая встреча подтверждала, что это та категория граждан, которая нуждается в особой поддержке», – подчеркнула депутат.

Из-за забот о детях у многодетных родителей времени на себя не хватает.

«Если вдруг случается беда, не дай бог, когда один ребенок остается сиротой или полусиротой, это больно, страшно. А в многодетных семьях детей всегда значительно больше, чем один или два. Светлана Леоновна сразу же поддержала эту идею. К счастью, у нас появились и другие единомышленники. И мы приступили к реализации этого проекта», – поделилась Татьяна Ларионова.

Такое же оборудование приобрели в филиал Республиканского клинического онкологического диспансера Набережных Челнов. Акцию запустили не только в Казани, но и в Автограде.

«Я думаю, что это только начало. И начало, как показала жизнь, достаточно успешное и правильное», – подчеркнула депутат Госдумы РФ.

Летальность при раке кожи на поздних стадиях почти 100%

Светлана Жабоева объяснила, что рак кожи сейчас вышел на первое место по распространенности среди онкологических патологий.

Светлана Жабоева: «Нужно обращать внимание на любые изменения родинок, появление новых либо увеличение уже имеющихся, даже которые были с рождения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Принято уделять особое внимание раку груди, раку легких. И большинство населения опасается именно этих форм. Однако, по статистике, именно рак кожи вышел на первое место. Рак кожи – это собирательное понятие, выделяют и базальноклеточный, и плоскоклеточный рак, хоть и менее злокачественные, но тоже представляют угрозу для здоровья. Ну и самым грозным раком кожи является меланома», – рассказала врач.

Меланома опасна тем, что вызывает быстрый рост метастазов. Летальность от такого рака на поздних стадиях достигает 98%, выживаемость максимум 7-8 месяцев. На ранних стадиях она излечима на 80%.

«Наша задача – обратить внимание населения именно на профилактику, чтобы не пропустить и не запустить. Почему мы подготовили благотворительный проект для многодетных семей? Как раз потому, что, во-первых, родителям зачастую некогда обращать на себя внимание, во-вторых, у них не всегда есть возможность пройти дополнительную диагностику хоть бесплатно, хоть платно. И самое страшное, что, обнаружив меланому или другой вид рака на поздних стадиях, семья потеряет кормильца. От этого зависит качество жизни и благополучия всей многочисленной семьи», – поделилась заслуженный врач РТ.

Врач заметила, что человек и сам может заподозрить злокачественные изменения на своей коже. В этом поможет регулярный самоосмотр и внимание близких.

«Нужно обращать внимание на любые изменения родинок, появление новых либо увеличение уже имеющихся, даже которые были с рождения. Это изменение цвета, размера, появление каких-то наростов, кровоточивости, долго не заживающих ранок. Эти изменения – повод для того, чтобы забить тревогу. И если человек это обнаружил сам, невооруженным взглядом, обязательно нужно обратиться к врачам», – заметила профессор Жабоева.

Визит к врачу нельзя откладывать, подчеркнула специалист, ведь рак кожи не терпит отлагательств.

В этом году осмотр пройдут 200 многодетных родителей

В этом году авторы благотворительного проекта планируют осмотреть сто родителей в Казани и сто в Челнах.

Несмотря на то что акция нацелена на родителей, мамы и папы в первую очередь просят врача осмотреть и их детей. Авторы проекта подчеркнули, что маленьких пациентов осмотрят обязательно, никому не откажут.

Несмотря на то что акция нацелена на родителей, мамы и папы в первую очередь просят врача осмотреть их детей Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Мы уже сейчас понимаем, что проект должен иметь продолжение. Мамы и папы приводят на обследование с собой детей. Заподозрив что-то у себя, они предполагают, что и ребенок может находиться в зоне риска», – заметила Татьяна Ларионова.

Опыт «Меланомы – СТОП» могут поддержать на российском уровне

Об этом проекте узнали и в других городах республики. К депутату поступают вопросы из Альметьевска, где есть свой филиал онкологического диспансера. Из Зеленодольска, где недавно создали онкологическое отделение.

Ларионова подчеркнула, что два города – это только первый этап большого проекта. В конце 2022 года подведут итоги и обозначат дальнейшие перспективы.

«Мы ставим задачу серьезного анализа по итогам этого осмотра. Анализ будет проводиться совместно с Министерством здравоохранения РТ – они поддержали наш проект. Онкологический диспансер тоже очень признателен, что на эту коварную болезнь сегодня обратили такое пристальное общественное внимание. Я думаю, что дальше будут сделаны соответствующие выводы, продуманы предложения и рекомендации. Причем, возможно, не только на уровне нашей республики. Многие регионы сегодня проявляют заинтересованность к нашему проекту. Как депутат Госдумы РФ, как депутат, который входит в состав Комитета по вопросам семьи, женщин, детей, я вижу внимание к проблеме и стремление поддержать наши предложения на уровне Российской Федерации», – рассказала Татьяна Ларионова.

Записаться на прием можно через региональную общественную организацию «Многодетные семьи Республики Татарстан» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как многодетным родителям попасть на осмотр?

Записаться на прием мамам и папам можно через региональную общественную организацию «Многодетные семьи Республики Татарстан».

«У нас в республике очень сильная общественная организация многодетных семей. Поэтому возможность записаться, получить необходимые консультации по организации проекта предоставили общественной организации. И это правильно, потому что есть общность интересов, общность проблемных вопросов. Многодетный папа – председатель организации Артем Кузнецов – не только ответит на многие вопросы многодетных родителей, но и обратит внимание на возможности и перспективы реализации этого проекта. Поэтому, одним из главных партнеров этого проекта является республиканская общественная организация многодетных семей», – рассказала депутат Госдумы РФ.

Все многодетные родители, у кого есть проблемы с кожей – пигментные, родимые пятна, родинки, которые беспокоят, могут обратиться в саму общественную организацию или по номеру телефона 8-917-22-34-777.