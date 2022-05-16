«У брата рак кожи, поэтому мы здесь»: в Татарстане многодетных проверяют на меланому

Бесплатно проверить свои родинки и родимые пятна могут многодетные родители республики. Скрининг проходит в Казани и Набережных Челнах. Врачи осмотрят и дадут заключение – доброкачественное образование на коже или рак. О том, как проходит обследование и как не пропустить онкологию кожи, – в репортаже «Татар-информа».

В Татарстане стартовал проект «Меланома – Стоп». Многодетные семьи республики бесплатно прошли диагностический осмотр Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В Татарстане стартовал проект «Меланома – Стоп». Сегодня многодетные семьи республики бесплатно прошли диагностический осмотр кожных покровов.

Осмотр проходит на двух площадках – в Казани в «Клинике СЛ» и в Набережных Челнах на базе филиала Республиканского онкологического диспансера. Инициатором этого проекта выступила депутат Государственной Думы России Татьяна Ларионова.

«Здоровье населения и повышение качества жизни являются основными, приоритетными задачами государства. Национальные проекты, которые у нас реализуются, и по здравоохранению, и по демографии, направлены именно на увеличение продолжительности жизни, так чтобы эта жизнь была активна. И особое внимание уделяется многодетным семьям», – отметила депутат Государственного Совета Татарстана, председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, передав приветствие от автора проекта.

Изначально проверять планировали многодетных родителей, но в процессе решили осмотреть родинки и родимые пятна их детей.

В казанскую частную клинику сегодня обратились четыре семьи.

На приеме врач успокоила Айгуль Халимову: родинка на лице ее дочери доброкачественная Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«У брата нашли в родинке онкологию, поэтому и за себя переживаем»

Айгуль Халимова узнала об акции на сайте многодетных семей Республики Татарстан. У нее трое детей.

«У меня особенно старшая дочка беспокоится за родинки на лице. Хочется узнать, можно ли их удалить в ее возрасте», – отметила мама.

Айгуль сама удаляла родинку и прекрасно понимает, что образование на коже может быть как доброкачественным, так и злокачественным.

«У моего двоюродного брата после удаления родинки биопсия показала, что онкология. В прошлом году он удалил родинку, в этом она начала повторно разрастаться. Он ее вновь удалил и получил вот такой результат. Химиотерапию сейчас принимает», – рассказала она.

Айгуль призналась, что старается следить за тем, какие акции проводятся в республике для многодетных семей.

«У многодетных частенько бывает, что в обычное время минутки не выделишь на это. А тут, раз есть предложение, ты идешь. К тому же проблема уже стояла», – отметила Айгуль.

Скрининг и ранняя диагностика очень важны. Благодаря этому рак выявляется рано и быстро поддается лечению Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков подчеркнул, что скрининг и ранняя диагностика очень важны. Благодаря этому рак выявляется рано и быстро поддается лечению.

На приеме врач успокоила Айгуль: родинка на лице ее дочери доброкачественная. Она симметричная, атипичной пигментации нет.

Женщина поинтересовалась, в каком возрасте можно будет ее удалить, однако врач ответила, что надо смотреть, как будет развиваться образование, просто так «добрую» родинку удалять не следует.

«В динамике надо смотреть – через месяц после появления, потом через три месяца, через год и так до пяти лет. Если динамика хорошая, изменений нет, то все в порядке. Надо прям линеечкой мерить образование. Если же уходит куда-то вбок – должно насторожить, надо провести дообследование», – отметила специалист клиники.

Татьяна Казанцева: «У ребенка проблемы – много родинок, родимых пятен. Я стала изучать, узнала, что это может вызвать рак, поэтому обратила внимание на эти проблемы» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Я узнала, что из-за родинок может появиться рак»

Многодетная мама Татьяна Казанцева тоже узнала о благотворительной акции на сайте, сразу же позвонила и записалась на обследование. К слову, проблемы с кожей есть и у нее, и у ее детей. Трое ребят пришли сегодня в клинику.

«У ребенка проблемы – много родинок, родимых пятен. Я стала изучать, узнала, что это может вызвать рак, поэтому обратила внимание на эти проблемы», – отметила Татьяна.

Врачи клинки сначала проверяют родинки маленьким дерматоскопом, при необходимости взрослых и детей после первичной проверки отправляют к другому дерматоскопу, с большим увеличением.

Специалист выясняет, как давно начала расти родинка или родимое пятно, наблюдались ли изменения в ее структуре.

Врачи клинки сначала проверяют родинки маленьким дерматоскопом, при необходимости взрослых и детей после первичной проверки отправляют к другому дерматоскопу, с большим увеличением Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Пройти диагностику, чтобы сохранить жизнь»

Зачастую многодетным родителям тяжело уделить себе внимание. Нередко финансовое положение не позволяет пройти платную диагностику. Не секрет, что от здоровья родителей зависит жизнь их детей, именно поэтому проект запустили именно для многодетных семей.

«Рак кожи – это не только меланома. Это и другие виды – базальноклеточный и плоскоклеточный. Важно определить начало этого рака в начальном периоде, чтобы сохранить жизнь», – отметила профессор КГМУ, заслуженный врач РТ, руководитель клиники Светлана Жабоева.

Планируется, что в течение этого года 200 человек пройдут подобное обследование – по сто в Казани и Набережных Челнах.

Если первичный осмотр выявит проблемы с кожей, то родителей и детей направят на дообследование в РКОД.

Светлана Жабоева: «Рак кожи – это не только меланома. Это и другие виды – базальноклеточный и плоскоклеточный. Важно определить начало этого рака в начальном периоде, чтобы сохранить жизнь» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Как попасть на бесплатный осмотр?

«Мы бы хотели пригласить всех родителей, у кого есть проблемы с кожей – пигментные, родимые пятна, которые растут. Для этого можете обратиться в региональную общественную организацию «Многодетные семьи Республики Татарстан» или по телефону 8-917-22-34-777», – рассказал председатель организации Артем Кузнецов.

Кроме того, главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов рассказал, что жители Татарстана могут дистанционно проверить родинки на теле. Для этого им нужно будет сфотографировать их с близкого расстояния, приложив рядом линейку. После этого фото и контактные данные отослать на электронный адрес oncort16@yandex.ru.

Врачи-онкологи внимательно изучат каждую фотографию. При необходимости пациента направят на прием к специалисту.

Онколог подчеркнул, что не стоит забывать про диспансеризацию – именно в процессе профосмотра можно на ранних стадиях выявить рак шейки матки, груди, колоректальный рак и многие другие.