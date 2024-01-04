В первый рабочий день в 2024 году выставку «Россия» посетили 156 тыс. человек

Фото: t.me/gowithRussia/4480

В первый рабочий день в 2024 году Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 156 тыс. человек, что стало очередным рекордом посещаемости.

«<...> установлен очередной рекорд посещаемости – в первый рабочий день в новом году нашими гостями стали 156 тысяч человек!» – сказано в официальном телеграм-канале проекта.

1 и 2 января были технические дни – специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей.

Отмечается, что за первые два месяца работы выставку посетили уже почти 4 млн человек. Напомним, 3-миллионным гостем стал Алексей Козырев, который приехал из Барнаула вместе с женой Еленой. Почетному гостю передали необычный подарок — открытку с поздравлением от Президента Владимира Путина. 2-миллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» стал житель Казани Марат Сабитов 2 декабря, когда на ВДНХ состоялся День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов.