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Трехмиллионному гостю форума «Россия» подарили подписанную Путиным открытку
Трехмиллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» стал Алексей Козырев, который приехал из Барнаула вместе с женой Еленой. Почетному гостю передали необычный подарок — открытку с поздравлением от Президента Владимира Путина, которую он подписал во время посещения площадки в воскресенье.
«Мы любим путешествовать, особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно, нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора», — рассказал Алексей Козырев.
Он поблагодарил Владимира Путина за подарок и обещал, что поставит открытку на самое видное место в доме, «чтобы все видели и понимали, что всё в России возможно, мечты сбываются».
Алексей и Елена также стали обладателями сертификата на поездку на космодром Восточный.
Напомним, двухмиллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» стал житель Казани Марат Сабитов 2 декабря, когда на ВДНХ состоялся День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов.
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