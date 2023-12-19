Трехмиллионному гостю форума «Россия» подарили подписанную Путиным открытку

Трехмиллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» стал Алексей Козырев, который приехал из Барнаула вместе с женой Еленой. Почетному гостю передали необычный подарок — открытку с поздравлением от Президента Владимира Путина, которую он подписал во время посещения площадки в воскресенье.

«Мы любим путешествовать, особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно, нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора», — рассказал Алексей Козырев.

Он поблагодарил Владимира Путина за подарок и обещал, что поставит открытку на самое видное место в доме, «чтобы все видели и понимали, что всё в России возможно, мечты сбываются».

Алексей и Елена также стали обладателями сертификата на поездку на космодром Восточный.

Напомним, двухмиллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» стал житель Казани Марат Сабитов 2 декабря, когда на ВДНХ состоялся День Татарстана. Гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов.