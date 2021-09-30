В первый день октября в Татарстане ожидаются небольшие дожди и туман

Завтра, 1 октября, в Татарстане сохранится достаточно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами по региону, включая Казань, пройдут небольшие дожди. Прогнозируется умеренный западный и северо-западный ветер.

Кроме того, в ночные и утренние часы кое-где по Татарстану, в том числе и в его столице, опустится туман, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. В светлое — воздух прогреется до 8–13 градусов тепла. При этом теплее всего будет на северо-западе республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что метеорологи пообещали татарстанцам запоздалое бабье лето в октябре.