Гидрометцентр Татарстана пообещал в октябре запоздалое бабье лето

Начало октября выдастся в Татарстане более теплым по сравнению с достаточно холодным сентябрем. Причиной этого станет «обширный антициклон», следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

«После прохладных ночей воздух будет неплохо по осенним меркам прогреваться», — отмечают синоптики. При этом в ночные и утренние часы местами по региону будут опускаться туманы.

Согласно предварительным данным метеорологов, в субботу и воскресенье, 2 и 3 октября, и в начале следующей недели на территории республики сохранится спокойная погода без существенных осадков. Впрочем, на выходных кое-где еще могут пройти слабые дожди.

По ночам температура воздуха будет составлять от 2 до 7 градусов выше нуля. Днем воздух будет прогреваться до +9, +14 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые Казанского федерального университета дали прогноз погоды на октябрь.