В первый день ноября в Татарстане ожидается туман и до 11 градусов тепла

Завтра, 1 ноября, в Татарстане еще сохранится установившаяся ранее теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки при этом маловероятны. В ночные и утренние часы местами, включая Казань, вновь опустится туман. Прогнозируется умеренный западный и юго-западный ветер, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по региону составит от +1 до +6 градусов (в Казани — от +3 до +5). Днем воздух прогреется до 6–11 градусов тепла (в столице РТ — не более чем до 9 градусов). Теплее всего будет на юге республики, прохладнее — на северо-востоке.

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни погодные условия в Татарстане начнут ухудшаться. Ожидается понижение температурного фона.