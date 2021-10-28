На выходных в Татарстан вернется теплая погода

После похолодания, которое предстоящей ночью принесет в Татарстан атмосферный фронт, на выходных в республике опять потеплеет. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В субботу, 30 октября, регион вновь окажется под влиянием теплого атмосферного фронта. Ночью и утром вероятны осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами будут идти небольшие дожди. Ветер будет дуть с юго-запада и вновь усилится до 15 м/с.

При этом температура воздуха в темное время суток составит от -1 до -6 градусов, однако уже в утренние часы потеплеет до 0, +5. В светлое время суток воздух прогреется до 4–9 градусов тепла, отмечают синоптики.

В воскресенье, 31-го числа, в ночные часы местами еще возможны небольшие дожди, но затем существенные осадки маловероятны. Температура воздуха будет равняться от +2 до +7 градусов ночью и от +6 до +11 — днем.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 1 и 2 ноября, в Татарстане благодаря воздействию антициклона ожидается спокойная и теплая погода. Среднесуточные температуры воздуха окажутся выше средних многолетних значений на 4–5 градусов. Ночью будет холодать до 0, +5 градусов, тогда как днем прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла.