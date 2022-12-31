В первый день нового года в Татарстане ожидаются снегопады, метели и туман

Первый день нового 2023 года в Татарстане выдастся снежным, теплым и ветреным. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, в светлое время суток — с прояснениями. Ночью и утром по всему региону, включая Казань, будет идти снег и мокрый снег, местами сильный. В дневные часы ожидается небольшой снег, мокрый снег.

Кроме того, и ночью, и днем в отдельных районах, включая столицу РТ, вероятны метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, а также туман и гололед, сообщают синоптики.

На дорогах образуется гололедица, кое-где возможны снежные заносы и снежная каша. Прогнозируется юго-восточный и южный ветер от 6 до 11 м/с, днем местами он будет усиливаться порывами до 15 м/с, отмечают метеорологи.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от 2 до 7 градусов ниже нуля (на востоке — до -12, в Казани — от -5 до -7). В светлое — воздух прогреется до -4, +1 градуса (в столице РТ — до 0, -2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Гидрометцентр республики предупредил об ухудшении погоды в новогодние дни.