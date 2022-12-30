Метели, дождь и гололед: синоптики РТ предупредили об ухудшении погоды в новогодние дни

Под Новый год в Татарстане существенно ухудшатся погодные условия из-за прохождения активных атмосферных фронтов. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, прогнозируются «значительные осадки, метели с существенным ухудшением видимости, гололедные явления и сильный ветер». На дорогах образуется сильная гололедица, снежные заносы и снежная каша.

В ночь на 31 декабря существенные осадки на территории республики еще маловероятны (хотя в Казани кое-где возможен небольшой снег). Но уже днем снег будет идти по всему региону (причем в западных районах — сильный), местами вероятны метели. Небо будет облачным с прояснениями.

Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. На дорогах — гололедица, в некоторых местах образуются снежные заносы. Температура воздуха в ночные часы составит от -7 до -12 градусов (на востоке — до -18, в столице РТ — от -7 до –9). В дневные часы потеплеет до -1, -6 градусов (на востоке — до -9, в Казани — до -4, -6), отмечают синоптики.

В воскресенье, 1 января, в Татарстане продолжит идти снег и мокрый снег, ночью осадки будут сильными. В отдельных районах возможны метели и гололедные отложения. Температура воздуха в темное время суток составит от -4 до -9 градусов (на востоке — до -12), а в светлое — от 0 до -5.

В понедельник, 2 января, вновь ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью сильные. Местами —опять метели, гололедные отложения и сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -1, -6 градусов, в дневные — поднимутся до -2, +3.

Количество осадков, которое выпадет по республике в период с 31 декабря по 2 января, может превысить половину месячной нормы, замечают метеорологи.