В Татарстане ожидается сильный ветер и до +1 градуса

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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без существенных осадков и до +1 градуса. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Столбик термометра покажет от –4 до +1 градуса, на дорогах гололедица.