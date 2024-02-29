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Общество 29 февраля 2024 07:38

В Татарстане ожидается сильный ветер и до +1 градуса

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В Татарстане ожидается сильный ветер и до +1 градуса
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без существенных осадков и до +1 градуса. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Столбик термометра покажет от –4 до +1 градуса, на дорогах гололедица.

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