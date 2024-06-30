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В первый день июля в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
В понедельник, 1 июля, в Казани и в Татарстане ожидается ухудшение метеоусловий. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
«Днем <...> местами ожидается гроза, кратковременные усиления северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду (в Казани 15-17 метров в секунду)», – рассказали синоптики.
Ранее сообщалось, что в начале новой недели в республику вернется жаркая неустойчивая погода. При прохождении атмосферного фронта северного циклона местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух в дневные часы прогреется до +31 градуса.
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