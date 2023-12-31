МЧС: На Новый год татарстанцев ждет гололедица и снежные заносы

В новогоднюю ночь в Татарстане ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, метель и ухудшение видимости менее 1000 м. Местами 31 декабря и утром 1 января возможны сильный ветер порывами 15-17 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.

В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают об основных мерах безопасности в непогоду. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.

Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах, а также не создавать помех работе коммунальных служб по уборке территории.