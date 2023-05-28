В первые часы на допвыборах в Госсовет РТ в Челнах проголосовали почти 6 тыс. избирателей

Явка на избирательные участки в ходе дополнительных выборов депутата Госсовета Татарстана составила около 10% по данным на 15.00. Свои голоса за несколько часов отдали почти 6 тысяч человек, сообщил во время брифинга глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«На дополнительные выборы в Госсовет Татарстана зарегистрированы шесть кандидатов, из них пять – представители разных политических партий и один самовыдвиженец. Численность избирателей по электротехническому округу составляет порядка 53 тысяч, явка по состоянию на 15 часов составила 10,99%, пришли проголосовать почти 6 тысяч человек», – сказал спикер.

Он добавил, что также в городе проходят дополнительные выборы в органы местного самоуправления, на которые зарегистрированы 39 кандидатов. На них пришли проголосовать к трем часам дня порядка 4 тыс. избирателей, что составляет около 18% от общего числа.

Отдельно Кондратьев остановился на работе наблюдателей. Их на избирательных участках работает 215.

«На каждом участке у нас аккредитованы представители СМИ, которые тоже исполняют функции наблюдателей и активно участвуют в этом процессе. Мы постоянно мониторим ситуацию. К нам поступило несколько обращений, участковые комиссии их рассматривают», – подчеркнул глава ЦИК.

Он напомнил, что по вопросам, связанным с выборами работает горячая линия по номеру 292-84-33. Уже поступали звонки по темам места и времени голосования, работе наблюдателей и системе мобильного избирателя.

При этом на участках работают представители МВД, которые обеспечивают безопасность. На данный момент никаких нарушений обнаружено не было, заключил Андрей Кондратьев.

Напомним, сегодня с утра в Набережных Челнах открылись 24 избирательных участка для голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ шестого созыва. Выборы проводятся в Электротехническом округе Автограда, голосование продлится до 20 часов.