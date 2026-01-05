За первые четыре дня нового года автоинспекторы поймали в РТ почти 200 пьяных водителей

В Татарстане за первые четыре дня 2026 года сотрудники ГАИ поймали 196 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Соответствующие рейды проходили по всей республике.

В ведомстве напоминают: по действующему законодательству за нетрезвое вождение предусмотрено лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тыс. рублей. Аналогичное наказание грозит и тем, кто отказывается проходить медицинское освидетельствование.

В случае повторного нарушения ответственность значительно ужесточается – водителю может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

Кроме того, по обвинительному приговору суда транспортное средство нарушителя может быть конфисковано.