news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 января 2026 11:22

За первые четыре дня нового года автоинспекторы поймали в РТ почти 200 пьяных водителей

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане за первые четыре дня 2026 года сотрудники ГАИ поймали 196 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Соответствующие рейды проходили по всей республике.

В ведомстве напоминают: по действующему законодательству за нетрезвое вождение предусмотрено лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тыс. рублей. Аналогичное наказание грозит и тем, кто отказывается проходить медицинское освидетельствование.

В случае повторного нарушения ответственность значительно ужесточается – водителю может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

Кроме того, по обвинительному приговору суда транспортное средство нарушителя может быть конфисковано.

#пьяные водители #Татарстан #госавтоинспекция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

4 января 2026
Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

4 января 2026