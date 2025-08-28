В первом полугодии «Татэнерго» немного сократило выработку электричества

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В первом полугодии текущего, 2025 года выработка электроэнергии АО «Татэнерго» составила 7,8 млрд кВт⋅ч – на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом было сказано на очередном заседании совета директоров компании, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Отпуск тепловой энергии по итогам января – июня составил 5,8 млн Гкал, сократившись на 15% год к году.

Выручка компании за первое полугодие 2025 года составила 35,5 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 15%.

Несмотря на уменьшение выработки, в первом полугодии «Татэнерго» сумело реализовать 8,6 млрд кВт⋅ч за 29 млрд рублей, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Уровень расчетов за шесть месяцев по договорам на оптовом рынке оказался равен 103,5%.

Просроченная дебиторская задолженность на оптовом рынке на 1 июля 2025 года составила 530 млн рублей. При этом 426,3 млн рублей, или 80,5%, – это «нереальная к взысканию задолженность».

Полезный отпуск тепловой энергии на первое полугодие составил 5 млн 760,5 тыс. Гкал, что на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Одной из основных причин снижения полезного отпуска стала теплая зима. Снижение полезного отпуска произошло по всем группам потребителей.

Общая дебиторская задолженность на 1 июля 2025 года за отпущенную тепловую энергию составила 550,1 млн рублей, что на 27% меньше, чем за год до этого. Просроченная дебиторская задолженность оказалась равна 202,5 млн рублей, снизившись почти – на 44%.

Просроченная задолженность жителей Татарстана увеличилась на 14% и достигла 179,6 млн рублей.

Члены совета директоров ознакомились с ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. План включает 287 ключевых мероприятий. Все они ведутся по графику: выполнено 181 мероприятие, что составляет 63% от общего плана по компании.

В рамках подготовки к отопительному сезону запланирован капремонт 14 единиц оборудования, уже выполнено 90% работ. В рамках ремонта и реконструкции тепловых сетей запланирована замена 79 километров тепловых сетей. Выполнена замена 76 километров, или 97%.

Заместитель генерального директора – технический директор Радик Галиуллин доложил, как идут работы на крупных объектах тепловых сетей, сделав особый акцент на проблемах, связанных с Нижнекамском, где, по его оценке, в этом году проведена очень большая работа.

Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев добавил, что ремонт внутриквартальных сетей Нижнекамска в этом году на особом контроле, а на следующий год предстоит большая реконструкция магистральных тепловых сетей.

В целом подготовка предприятий АО «Татэнерго» к зиме идет в штатном режиме, проводятся тренировки оперативного персонала станций компании, проверяется готовность работы основного оборудования к переходу на резервное топливо, все мероприятия по ремонту основного оборудования ведутся в соответствии с графиками, запасы топлива соответствуют утвержденным нормативным значениям, заверили в пресс-службе.