На этой неделе в Татарстане ожидается мокрый снег, дожди и похолодание

В первой половине этой недели в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Это следует из предварительных данных Гидрометцентра РТ.

Сегодня в республике еще сохранится установившаяся прежде теплая погода — до +11 градусов в дневные часы, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Однако уже завтра, 2 ноября, погодные условия начнут ухудшаться. Местами по региону прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Небо останется облачным с прояснениями, умеренный ветер будет дуть сначала с северо-запада, а потом с востока.

При этом температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла, отмечают синоптики.

В среду, 3 ноября, прогнозируется переменная облачность, существенные осадки на территории республики маловероятны. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Вместе с тем в ночные часы похолодает до 0, -5 градусов, на севере и востоке региона — до 3–8 градусов мороза. В дневные же столбики термометров поднимутся лишь до 1–6 градусов тепла.