За первое полугодие Казань приняла 1,6 миллиона туристов
За первые шесть месяцев этого года столица Татарстана приняла 1,6 миллиона туристов. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.
«Несмотря на все изменения, которые происходят в мире, туристическая отрасль Казани „активно функционирует“ за счет высокого интереса к нашему городу как у гостей и туристов из России, так и из других стран. Загрузка объектов размещения туристов составляет сегодня порядка 95%. Сегодня важно наполнять город событийными мероприятиями», — сообщила глава Комитета по развитию туризма Дарья Санникова, анонсируя мероприятия, которые запланированы столице республики на август и сентябрь.
Так, в ночь с 13 на 14 августа на улицах города состоится масштабная экскурсия «Ночной велофест», а в сентябре Казань примет конкурс профмастерства «Звезды гостеприимства» среди работников туристской, ресторанной и гостиничной индустрий.
Конкурс «Звезды гостеприимства» в этом году получил статус регионального и проходит при поддержке ассоциации городов Поволжья.
Участники будут бороться в девяти номинациях: «Лучший портье», «Лучшая горничная», «Лучший менеджер по внутреннему и въездному туризму», «Лучший менеджер ресторана», «Лучший официант», «Лучший бармен», «Лучший повар», «Лучший кондитер», «Лучший сити-блогер».
Прием заявок будет проходить с 1 по 31 августа.