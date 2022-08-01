Участники «Ночного велофеста» в Казани проедут 17 км по историческим местам города

В Казани в ночь с 13 на 14 августа пройдет экскурсия «Ночной велофест», которую в этом году посвятят теме цифровизации. Об этом сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Это мероприятие всегда объединяет большое количество участников, которые не только приобщаются к здоровому образу жизни, но и узнают новую информацию о городе. Это всегда большой праздник в поддержку велосипедной культуры и тех, кто выбирает альтернативные способы передвижения», — отметила Санникова.

Сбор участников велофеста начнется в 20.00 на площади 1 Мая, а старт ночного велопробега запланирован на 22.00.

Пока участники будут собираться, на площади для них проведут развлекательную программу с различными розыгрышами, фудкортом и диджей сетом. На мероприятии также будут работать фотографы и видеографы — за самые хорошие фотографии участникам подарят вкусные велосеты.

Протяженность маршрута составит 17 км. На пути следования запланированы три остановки — Центр семьи «Казан», стадион «Ак Барс Арена» и Кремлевская набережная. Во время остановок можно будет отдохнуть и подкрепиться.

Для продвижения события с 1 августа в Волгограде, Нижнем Новгороде и Уфе появились рекламные баннеры с приглашением принять участие в ночном велофесте, а в Санкт-Петербурге знаменитый двухэтажный туристический автобус будет курсировать по северной столице, оформленный баннерами с информацией о мероприятии.

Чтобы принять участие в фестивале, нужно зарегистрироваться на сайте kazan-velofest.ru в срок с 5 по 13 августа.