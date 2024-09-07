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В Татарстане будут следить за соблюдением полного запрета на охоту в октябре
В связи с проведением саммита БРИКС в октябре в Татарстане введут полный запрет на охоту. Для проверки его соблюдения будут организованы рейды. Об этом сегодня в Пестречинском районе Татарстана корреспонденту «Татар-информа» сообщил начальник Управления государственного надзора в сфере животного, растительного мира и ООПТ Госкомитета РТ по биоресурсам Петр Ковкрак.
«Полный запрет на любые виды охоты будет введен с 16 по 31 октября. Запрет вводится в связи с проведением саммита БРИКС, чтобы не было перемещений людей с оружием», – сказал он.
Спикер отметил, что во время запрета специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с Росгвардией и правоохранительными органами будут выходить в регулярные рейды. Если будут выявлены нарушители, то им грозит лишение прав на охоту.
«Нарушение сроков охоты – серьезное административное нарушение», – заметил спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что осенне-зимний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь стартовал сегодня в Татарстане. В первый день охоты ранним утром в Пестречинском районе Госкомитет РТ по биоресурсам провел рейд с участием Росгвардии и общественных инспекторов.
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