В Татарстане прошел рейд по водоемам в первый день охоты на водоплавающую дичь

Осенне-зимний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь стартовал сегодня в Татарстане. В первый день охоты ранним утром в Пестречинском районе Госкомитет РТ по биоресурсам провел рейд с участием Росгвардии.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня открыт сезон охоты на водоплавающую дичь. Кроме того, в настоящее время продолжается сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками, который открыт с 25 июля», – сообщил «Татар-информу» в ходе рейда начальник Управления государственного надзора в сфере животного, растительного мира и ООПТ Госкомитета РТ по биоресурсам Петр Ковкрак.

Охота на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками открыта с 5 августа, а на водоплавающую дичь с подружейными собаками – с 24 августа.

«Если на боровую дичь народа выходит меньше, то эту охоту охотники ждут с нетерпением. В настоящее время в республике насчитывается более 40 видов водоплавающей и болотно-луговой дичи. Это утки, чирки, гуси. Но больше всего у нас любят охотиться на уток. Охотники обычно стоят у водоемов и ждут пролетающую дичь», – отметил Ковкрак.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По данным спикера, по республике выдано уже около 68 тыс. охотничьих билетов. Процедура продолжается, заявления принимаются в МФЦ, а документы выдает Госкомитет РТ по биоресурсам.

«В республике можно охотиться в закрепленных и общедоступных охотугодьях. Около 30% – общедоступные угодья, 70% – частные», – добавил Ковкрак.

В сезон охоты сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам проводят регулярные профилактические рейды на территориях охотничьих угодий. Инспекторские группы проверяют соблюдение правил охоты, документы на право ношения оружия, соблюдение правил его транспортировки.

«Во-первых, мы проверяем наличие документов на оружие, его исправность. Во-вторых, охотникам запрещено стрелять ниже двух с половиной метров от земли. Если вдоль камыша стоит несколько стрелков, то между ними должно быть не менее 15 метров. В-третьих, охотникам запрещено стрелять по сидячим птицам на проводах, опорах ЛЭП. Также запрещено стрелять ближе 200 метров от жилых построек. Правилами охоты запрещено стрелять на шум, шорох и по неясной движущей цели», – объяснил специалист.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По его словам, в ходе рейдов сотрудники комитета выявляют охотников без разрешения на добычу определенных видов дичи.

«С начала года по республике выявлено более 180 нарушений правил охоты. Наложены штрафы на общую сумму более 150 тыс. рублей», – заметил собеседник «Татар-информа».

В соответствии с правилами охоты к пернатой дичи относятся болотно-луговая: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш. К водоплавающей: гуси, утки и лысуха. К степной и полевой: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка. К боровой дичи относятся вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.

Улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица обыкновенная занесены в Красную книгу Республики Татарстан. Хрустан, кроншнеп большой, пискулька и гусь серый – в Красную книгу Российской Федерации. Охота на них запрещена.