В период снегопадов вывоз ТКО в Казани снизился почти вполовину

Из-за обильных снегопадов плановый вывоз ТКО в Казани упал с 95% до 42%. Это связано в первую очередь с многочисленными сходами мусоровозов из-за заснеженных дорог и запаркованных контейнерных площадок и подъездных путей, рассказал на деловом понедельнике гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов.

«Казань обслуживает 3,5 тыс. контейнерных площадок МКД и ИЖС. Только за первые сутки снегопада к половине из них был затруднен проезд. Из заявленного ежедневного объема вывоза более 20 тыс. тонн отходов мы имели возможность вывозить чуть больше 10 тыс. тонн», – отметил спикер.

Запаркованность, неочищенные контейнерные площадки и подъезды привели к перенакоплению емкостей на большинстве из них. Для оперативного решения проблемы регоператор выпустил на маршруты плановую технику с усилением в 20%.

«Для очищения навалов мусора рядом с площадками была привлечена специальная техника в количестве 16 единиц, ежедневно привлекали дополнительную технику – 12 самосвалов, 5 погрузчиков и 2 ломовоза», – заключил Чекашов.

Ранее регоператор предложил татарстанцам публиковать фото мусорных площадок с расчищенными подъездами и оставлять их адреса, чтобы повысить скорость уборки ТКО.