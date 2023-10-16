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В перевернувшемся в Приморье автобусе пострадали 20 российских туристов
В автобусе, который опрокинулся в кювет в Приморском крае, пострадали 20 туристов из России, сообщает пресс-службе МВД России.
Напомним, утром туристический автобус, следовавший в Уссурийск из КНР, попал в аварию у поселка Барабаш.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и съехал в кювет.
Полиция сообщает, что в автобусе находилось 50 российских туристов. 20 из них получили различные травмы и были госпитализированы, еще двое погибли.
В настоящее время назначено проведение ряда исследований. Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
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