В перевернувшемся в Приморье автобусе пострадали 20 российских туристов

В автобусе, который опрокинулся в кювет в Приморском крае, пострадали 20 туристов из России, сообщает пресс-службе МВД России.

Напомним, утром туристический автобус, следовавший в Уссурийск из КНР, попал в аварию у поселка Барабаш.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и съехал в кювет.

Полиция сообщает, что в автобусе находилось 50 российских туристов. 20 из них получили различные травмы и были госпитализированы, еще двое погибли.

В настоящее время назначено проведение ряда исследований. Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.