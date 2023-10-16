Два человека погибли в съехавшем в кювет автобусе, следовавшем из КНР в Уссурийск

В Приморье в кювет съехал автобус, следовавший в Уссурийск из КНР, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, еще несколько пострадали.

Авария произошла в Хасанском районе. Автобус потерял управление и вылетел с дороги.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.

В транспортном средстве находилось 48 пассажиров. Предварительно, все они – туристы из РФ.