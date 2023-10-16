news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 16 октября 2023 09:02

Два человека погибли в съехавшем в кювет автобусе, следовавшем из КНР в Уссурийск

Скопировать ссылку

В Приморье в кювет съехал автобус, следовавший в Уссурийск из КНР, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, еще несколько пострадали.

Авария произошла в Хасанском районе. Автобус потерял управление и вылетел с дороги.

На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.

В транспортном средстве находилось 48 пассажиров. Предварительно, все они – туристы из РФ.

#дтп с автобусом
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100