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Два человека погибли в съехавшем в кювет автобусе, следовавшем из КНР в Уссурийск
В Приморье в кювет съехал автобус, следовавший в Уссурийск из КНР, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, еще несколько пострадали.
Авария произошла в Хасанском районе. Автобус потерял управление и вылетел с дороги.
На месте происшествия работают спасатели, полиция и медики.
В транспортном средстве находилось 48 пассажиров. Предварительно, все они – туристы из РФ.
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