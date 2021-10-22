В переписи-2021 в Альметьевске задействовано 360 переписчиков

Во Всероссийской переписи населения в Альметьевске задействовано более 360 переписчиков, сообщает местная газета «Знамя труда».

96 человек опрашивают сельчан, они обходят домовладения ежедневно с 8 утра и до 8 часов вечера. Переписчиков легко узнать по фирменным атрибутам синего цвета: сумке, жилету и шарфу с символикой переписи. У каждого из них есть служебное удостоверение. Приглашать интервьюеров домой необязательно, с ними можно пообщаться при входе в жилище.

«Во время переписи ни в коем случае не будут затрагиваться острые темы. Вас не будут просить предъявить документы. Вам не придется озвучивать конфиденциальные сведения: например, уровень дохода и т.д. А данные, поступившие в центр обработки информации, будут обезличены – просто общая информация об участниках домохозяйств», – уточнила начальник отдела государственной статистики Светлана Васильева.

Также жители Альметьевска могут пройти анкетирование дистанционно на портале госуслуг. Кроме того, они могут посетить 61 стационарный участок. Узнать о месторасположении участков люди могут по телефону горячей линии 8 (8553) 32-90-94.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. В Татарстане организованы стационарные переписные участки, в том числе в МФЦ. Предварительные итоги кампании подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. Ранее сообщалось, что в первый же день акции свой переписной лист заполнил Президент РФ Владимир Путин.