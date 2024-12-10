В Пентагоне заявили о первом успешном тестовом перехвате ракеты средней дальности

Противоракета SM-3 в разрезе

Фото: Агентство по противоракетной обороне США

Агентство по противоракетной обороне Соединенных Штатов (MDA) впервые произвело успешный перехват баллистической ракеты средней дальности воздушного базирования во время испытаний у берегов острова Гуам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В ходе испытаний система противоракетной обороны Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и устройством вертикального пуска, выпустила противоракету SM-3 Block IIА, произведенную американской корпорацией RTX (прежде Raytheon). Она успешно перехватила цель недалеко от американской авиабазы Андерсен.

Запуск противоракеты SM-3 Фото: ВМС США

Испытания являются частью «более широкой» инициативы по разработке Системы обороны Гуама (GDS), которая будет представлять собой усовершенствованную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Гуам, остров в западной части Тихого океана, представляет собой неинкорпорированную организованную территории Соединенных Штатов. Расположенный ближе к Китаю, чем к Гавайским островам, Гуам «играет решающую роль в поддержании присутствия США в регионе и сдерживании потенциальных противников», замечает агентство.