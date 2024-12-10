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В Пентагоне заявили о первом успешном тестовом перехвате ракеты средней дальности
Агентство по противоракетной обороне Соединенных Штатов (MDA) впервые произвело успешный перехват баллистической ракеты средней дальности воздушного базирования во время испытаний у берегов острова Гуам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
В ходе испытаний система противоракетной обороны Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и устройством вертикального пуска, выпустила противоракету SM-3 Block IIА, произведенную американской корпорацией RTX (прежде Raytheon). Она успешно перехватила цель недалеко от американской авиабазы Андерсен.
Испытания являются частью «более широкой» инициативы по разработке Системы обороны Гуама (GDS), которая будет представлять собой усовершенствованную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.
Гуам, остров в западной части Тихого океана, представляет собой неинкорпорированную организованную территории Соединенных Штатов. Расположенный ближе к Китаю, чем к Гавайским островам, Гуам «играет решающую роль в поддержании присутствия США в регионе и сдерживании потенциальных противников», замечает агентство.
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