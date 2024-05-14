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В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах
Депутаты из оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии во время рассмотрения законопроекта об иноагентах. Трансляцию ведут грузинские телекомпании в прямом эфире, передает РИА Новости.
Законопроект подразумевает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно законопроекту, «организации, проводящие интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Ранее мы сообщали, что оппозиция и гражданские активисты собрались у здания парламента в Тбилиси после того, как закон об иноагентах был принят во втором чтении. Часть демонстрантов расположилась у служебного входа в парламент и стала раскачивать ворота. В полицию полетели камни, бутылки и петарды. Всего в акции протеста у здания парламента 1 мая приняли участие несколько тысяч человек.
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