Во время митинга в Тбилиси против закона об иноагентах пострадали минимум восемь человек

По меньшей мере восемь человек пострадали во время митинга в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания парламента, передает ТАСС.

«1 мая на проспекте Руставели в ходе протестной акции пострадали восемь человек. Их госпитализировали. Один из них уже выписан», – указали в Минздраве Грузии.

В большинстве случаев у людей наблюдаются травмы в области лица, головы и других частей тела, кто-то получил интоксикацию и осложнения на дыхательные пути.

Акции протеста в Грузии продолжаются уже несколько недель. Накануне оппозиция и гражданские активисты вновь собрались у здания парламента после того, как закон об иноагентах был принят во втором чтении. Часть демонстрантов расположилась у служебного входа в парламент и стала раскачивать ворота. В полицию полетели камни, бутылки и петарды. Всего в акции протеста у здания парламента 1 мая приняли участие несколько тысяч человек.